Foto’s opgedoken van rebelse dochter van Emir die wegvluchtte voor verstikkend rechtssysteem

Voor het eerst sinds haar verdwijning in maart en haar terugkeer ruim anderhalve maand later, zijn er foto’s opgedoken van de 33-jarige Latifa Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoem. Van de dochter van de huidige Emir van de Verenigde Arabische Emiraten was algemeen geweten dat ze wilde vluchten uit het strenge Arabische rechtssysteem.

“Help ons, alsjeblief. Ik hoor mannen buiten, ze zijn aan het schieten. Ik heb me verstopt met een vriendin. Alsjeblief, help!” Dat waren de laatste woorden die de Britse advocate Radha Stirling van haar cliënte hoorde, toen ze met haar telefoneerde om haar een uitweg te bieden uit het verstikkende Arabische rechtssysteem waaruit de prinses wou vluchten. Wat er nadien gebeurd is, weet niemand exact. Wel was er al sinds die zondag 4 maart geen spoor meer van Latifa Al Maktoem. Tot ze midden april, ruim anderhalve maand later, plots terug thuis was. Naar huis gebracht in goede gezondheid, klonk het officieel.

Over wat er in die anderhalve maand dat ze op de vlucht was is gebeurd en waar ze zich verstopt hield, is niets geweten. De woordvoerder van de Emir zei dat de familie blij was dat de ‘verloren dochter’, één van de dertig kinderen van de huidige minister-president van de Verenigde Arabische Emiraten, terug was. Of het ook gemeend was, was maar de vraag.

Foto’s

De Emir kondigde destijds al aan dat iedereen die geholpen had om zijn dochter te laten verdwijnen, streng gestraft zou worden. En wie hem een beetje kent, weet wat dat betekent. Hij liet zelfs ooit zijn eigen dochter, toen ze zestien was, opsluiten en folteren omdat ze zich niet gedroeg.

Ook over wat er zich sinds haar terugkeer met de dochter van de Emir heeft afgespeeld, deden de wildste geruchten de ronde. Bijna negen maanden later zijn nu voor het eerst foto’s opgedoken waarop de vrouw levend te zien is. Ze poseert samen met Mary Robinson, voormalig Hoge Commissaris voor de Mensenrechten en voormalig president van Ierland.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten laat in een verklaring weten dat de foto’s dateren van 15 december en “weerlegt de valse beschuldigingen door te bewijzen dat hare hoogheid Sheikha Lafita thuis was en samenwoonde met haar familie in Dubai.”

Belichaming van het kwaad

“Mijn vader is de belichaming van het kwaad. Hij is verantwoordelijk voor de dood van zoveel mensen. Zijn imago van familieman is maar een PR-stunt”, zei de vrouw nog kort voor haar verdwijning. Een ongemeen zware uithaal naar haar vader met wie ze nooit een goede verstandhouding heeft gehad.

Latifa is geen echte prinses, zoals haar zussen. Ze gedraagt zich ook niet zo. In plaats van gesluierd te lopen, draagt ze liever jeans en een T-shirt. En kamt ze haar haren naar achteren. Maar hoe Westers ze zich ook probeert voor te doen, thuis in het paleis waar ze woont, zit ze opgesloten in een gouden kooi en is het de Emir die bepaalt wat ze mag en wat niet. En dat is niet veel. Hij regeert met ijzeren hand. De meeste van zijn kinderen ondergaan zijn schrikbewind, maar niet Latifa. Zij wil vrij zijn en op eigen benen staan.Maar dat is haar niet gegund. Vandaar haar vluchtpoging.

Verboden auto te rijden

Naar eigen zeggen mag de prinses al sinds 2000 niet meer uit het land gaan en staat ze 24/24 uur onder toezicht van bodyguards. Bovendien zouden er ook steeds meer beperkingen voor haar worden uitgestippeld: ze mag niet meer met de auto rijden, ze mag sommige vooruitstrevende vrienden niet meer ontmoeten en ze moet zich buigen naar alle geplogenheden die haar vader haar oplegt.

Intussen doen al verschillende verhalen de ronde over wat er kan gebeurd zijn in de afgelopen anderhalve maand. Ze zou ze gevlucht zijn per schip maar werd dat door de geheime diensten onderschept.