Ciman verbreekt zijn contract in Frankrijk: terugkeer naar Canada nakende?

Laurent Ciman is niet langer een speler van het Franse Dijon. De verdediger liet vandaag in onderling overleg zijn contract ontbinden. Ciman was nog maar sinds de zomer aan de slag in de Ligue 1. Volgens Franse en Canadese pers zou hij terugkeren naar Canada, waar hij aan de slag kan bij Toronto.

De passage van Laurent Ciman in de Ligue 1 is dus al na een half jaar ten einde. Na passages bij het Canadese Montreal Impact en het Amerikaanse Los Angeles FC belandde hij afgelopen zomer bij Dijon. Daar kon de 33-jarige verdediger nooit echt aarden en was hij ook geen onbetwiste titularis. L’Équipe maakte al gewag van een terugkeer naar de MLS en het Canadese TVA Sports met meer details. weet dat hij een overstap kan maken naar Toronto FC. Dat is de rivaal van zijn ex-werkgever Montreal en de club van Victor Vazquez (ex-Club Brugge).

Ciman trok destijds naar Canada om zijn dochter, die aan autisme lijdt, betere verzorging te kunnen geven. Hij was dan ook zwaar ontgoocheld toen Montreal Impact hem zonder zijn instemming betrok in een ruil met Los Angeles FC. Daar groeide hij wel uit tot aanvoerder.