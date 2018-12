Twee zinnetjes over de politieke crisis en een verwijzing naar zijn uithuizige dochter. Dit viel onze royaltywatcher op in de speech van koning Filip

Twee zinnetjes, meer aandacht heeft koning Filip niet besteed aan de val van de regering-Michel II in zijn traditionele kerstboodschap. Hij riep daarna wel de politici op tot verantwoordelijkheidszin. Waarom bleef hij zo bondig over de zwaarste crisis in zijn regeerperiode? Wat zei hij over de klimaatmars en de gele hesjes? En gaf hij omfloerst toe dat hij zijn uithuizige dochter Elisabeth miste? Dit is wat onze royaltywatcher Wim Dehandschutter opviel in de toespraak van onze koning.