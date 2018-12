Jess Thorup vol vertrouwen na twee zeges op rij: “Koploper Genk, een prima test voor mijn team!”

“We werkten vorige week twee belangrijke duels af. En volgens mij waren dat ook meteen onze beste twee duels sinds ik hier in Gent werk”, keek Jess Thorup tevreden terug op een geslaagde voetbalweek voor de Buffalo’s. Maar de kerstdagen brengen meteen een nieuwe uitdaging voor de Deense coach en zijn team: een duel met leider Genk.

“Nu treffen we het beste team van de competitie: een prima test voor mijn team”, aldus Thorup. “Ik kijk er dan ook enorm naar uit om Genk te bekampen. We moeten dit niveau nu ook week na week tonen, ook tegen de koploper. Ik wil ons graag eens meten met hun team. Genk zal ons wel anders bekijken sinds die laatste twee duels. Sint-Truiden won voor vorige week nog niet voor eigen publiek en ook Cercle was prima op dreef.”

Dankzij de twee zeges - op bezoek bij STVV en voor eigen publiek tegen Cercle - konden de Buffalo’s dus heel wat vertrouwen tanken : “Ik was niet louter omwille van de resultaten opgetogen maar ook door ons niveau: we speelden agressief en creëerden heel wat kansen. Maar daarbij toonden we ook het geduld wanneer dat nodig was. Tegen Cercle konden we zelfs zeven of acht keer scoren. En dan merk je toch dat we offensief enorm gegroeid zijn. Zij hadden natuurlijk wel enkele doelkansen maar we waren ook op de afspraak qua defensieve organisatie: onze restdefensie stond op punt en zo waren we niet te kwetsbaar op de scherpe tegenaanvallen van Cercle.”

Klein minpuntje na de partij tegen de ‘Vereniging’: Roman Yaremchuk speelde als diepe spits een puike wedstrijd maar faalde keer op keer in de zone van de waarheid. Toch blijft Thorup zijn Oekraïense aanvaller vurig verdedigen: “Roman kon vrijdag bij rust al topschutter van de Jupiler Pro League zijn geweest. Hij werkt keihard - ook qua looplijnen en fysiek - dat is het resultaat van veel arbeid. Hij speelde een heel sterke wedstrijd en natuurlijk kijken veel mensen naar die gemiste kansen. Maar ik was heel blij met zijn looplijnen, combinaties en al hetgeen waaraan we hebben gewerkt. Toen ik hier begon, kwam hij steeds in de bal. Nu loopt hij veel meer gevarieerd: ook op stilstaande fases. Hij deed alles goed, behalve goals scoren.”