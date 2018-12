Politie twijfelt of er drones over Gatwick vlogen, politiek ruziet over weghouden leger

Drones. Welke drones? Midden vorige week woensdag lag de Britse luchthaven Gatwick stil omdat er drones waren gesignaleerd. Nu zegt politiebaas Jason Tingley: “Mogelijk waren er nooit drones.” De politiek begint meteen met modder te gooien naar elkaar.

Het is momenteel vooral een moddergevecht tussen Landsverdediging en Binnenlandse Zaken. Die laatste zou veel te lang hebben gewacht eer de expertise van de eerste te willen inroepen. Het leger beschikt over het ideale materiaal om drones in het zwerk te spotten en - nog belangrijker - het leger mag die tuigen ook neerhalen.

Paul Gaites was tijdlang verdacht als de man achter de Gatwick-drones. Foto: REUTERS

Maar in plaats van die dubbele expertise in te roepen, wilde Binnenlandse Zaken hier scoren en de drones boven Gatwick zelf laten neerhalen door de politie. Die koppigheid leidde tot een vrij desastreuze afloop van de affaire.

Immens veel druk

Er was immens veel druk om meteen na de eerste berichten over drones boven Gatwick een verdachte op te pakken. De drones - veel mensen zeiden dat ze er hadden gezien maar harde bewijzen waren er niet - zouden honderden vluchten en 14.000 reizigers aan de grond houden. Iemand moest daar voor boeten.

Vlak voor het weekend kreeg de politie zogezegd de gouden tip binnen. Paul Gait, een man die op anderhalve kilometer van de luchthaven woont, was een drones-fanaat. Flink wat buren hadden ’s mans naam aan de politie doorgespeeld. Dus werd hij met groot vertoon opgehaald en voor bijna 48 uur voor ondervraging meegenomen. Ondertussen haalde de politie zijn huis overhoop.

Maar, een drone werd niet gevonden. En Paul Gait bleef koppig ontkennen. Ondertussen probeerde zijn baas - een installateur van dubbele beglazing - bij de politie in te bellen. Maar hij geraakte niet binnen. Anders had hij hen kunnen waarschuwen dat ze de verkeerde verdachte vasthadden. Paul Gait kon onmogelijk de Gatwick-drones hebben laten overvliegen want op het moment dat die zogezegd werden gespot, was Gait aan het werk.

Duienden reizigers zaten vorige week vast op Gatwick. Foto: AP

Gait bleef maar zeggen tegen de politie dat hij een niemendalletje van een drone had gehad maar die afgelopen zomer al had verkocht. De politie geloofde hem niet. Zeker niet toen vlakbij Gatwick een gehavende drone werd gevonden. Die moest toch van Gait zijn. “Nee en nog eens neen. Ik heb niets met die drones te maken.”

Voortgegaan op ooggetuigen

Uiteindelijk werd Gait vrijgelaten. Verrassend. Maar nog verrassender was wat politiechef Jason Tingley nadien kwam vertellen: “Mogelijk zijn er nooit drones over Gatwick gevlogen. Wij hebben ze alvast nooit gezien. We zijn alleen maar voortgegaan op wat ooggetuigen ons hebben verteld.

Consternatie alom. Heeft Gatwick daarom in de aanloop naar de Kerstvakantie zo vaak stilgelegen. Voor zogezegde waarnemingen van drones, zonder dat die ooit zijn bevestigd? Zijn er dan geen mogelijkheden om die geruchten met zekerheid te verifiëren?

“Toch wel, wij hebben daar de perfecte apparatuur voor”, zegt Landsverdediging. “Alleen, het ministerie van Transport, dat verantwoordelijk is voor Gatwick, riep nooit onze hulp in.” Maar het ministerie van Transport pikt dat verwijt niet en kaatst de bal door naar Binnenlandse Zaken wat die hebben nagelaten de legerhulp in te roepen.

Binnenlandse Zaken slaat geen mea culpa maar belooft wel: bij een volgende drone-signalement laten we meteen het leger het luchtruim checken.