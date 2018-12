Rechter geeft Roemeense dieven zwaardere straf om dievenbendes te ontmoedigen om naar België te komen

Tongeren / Maasmechelen - Drie Roemenen die eind oktober ervandoor gingen met een rits juwelen uit een juwelierswinkel in Maasmechelen moeten de kerstdagen en de komende vijftien maanden in de gevangenis doorbrengen. Ook moeten ze elk een boete van 400 euro betalen.

Eind oktober stopten twee van de drie Roemenen bij Juwelier Verschelde in Maasmechelen. Ze vroegen aan de juwelier of ze enkele juwelen mochten zien, maar verlieten de winkel zonder iets te kopen. De dag erna kwamen de twee, samen met de echtgenote van de man, terug naar de winkel. Het koppel vroeg aan de juwelier om enkele kettingen te zien die in de etalage lagen. Terwijl de juwelier op zijn knieën in de etalage kroop, maakte de derde vrouw van de gelegenheid gebruik om verschillende kettingen en juwelenhouders uit een lade te nemen en weg te stoppen. De waarde van de buit bedroeg minstens 3.240 euro. Toen het drietal merkten dat de juwelier hen doorhad, sloegen ze op de vlucht.

De politie kon de drie Roemenen oppakken nadat ze zich op een oprit van een woning geparkeerd hadden. Een opmerkzame buur belde de politie. Toen die de Roemenen aan het controleren waren, kregen ze de melding van de diefstal. De juwelen werden in hun auto gevonden.

De procureur had begin deze maand een gevangenisstraf van een jaar gevraagd. De Tongerse strafrechter gaf hen drie maanden meer. Met die zware straf wil de Tongerse strafrechter buitenlandse dievenbendes die naar ons land komen om diefstallen te plegen ontmoedigen.