Handjes schudden met Messi, douchen met Pogba en nu sterkhouder bij Sint-Truiden: het verhaal van Pol Garcia

Iedereen heeft de mond vol over Daichi Kamada, maar ook achterin heeft Sint-Truiden een specialleke in huis: de 23-jarige Catalaanse verdediger Pol Garcia Tena leerde voetballen bij Barcelona en verdedigen bij Juventus. Hij werd geboren in Terrassa, hetzelfde stadje als Xavi, kruiste als tiener af en toe Lionel Messi en deelde de kleedkamer met Pogba. “Het meeste heb ik geleerd van Chiellini. Hij is een topprof en nam me onder zijn hoede”, aldus Garcia, die afgelopen weekend de nul hielp houden tegen KV Kortrijk (0-0).