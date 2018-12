Vrouw zwaargewond bij aanrijding tussen tram en wagen op Turnhoutsebaan in Borgerhout

Borgerhout - In Borgerhout (Antwerpen) is de drukke Turnhoutsebaan maandagmiddag een tijdje in beide richtingen afgesloten geweest na een aanrijding tussen een tram en een personenwagen. Dat zegt de lokale politie.

De bestuurster van de wagen zat gekneld in haar voertuig en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze is met zware verwondingen maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis afgevoerd. Twee andere inzittenden waren er minder erg aan toe en konden op eigen kracht de wagen verlaten.

De wagen probeerde de Turnhoutsebaan te kruisen, maar de bestuurster had allicht niet opgemerkt dat er een tram van lijn 24 kwam aanrijden. De tram reed de wagen in de linkerflank aan. In de tram zelf vielen geen gewonden.