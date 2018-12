Vier jaar cel gevorderd voor inbraken in jeugdhuizen in West-Vlaanderen

Oostende / Gistel - Een 23-jarige jongeman uit Oostende riskeert vier jaar cel voor een hele reeks bromfietsdiefstallen en inbraken in jeugdhuizen. Twee andere beklaagden riskeren twee jaar en zes maanden cel. Het Gistelse jeugdhuis Uzuz stelde zich burgerlijke partij in de zaak.

Op 28 november vorig jaar kwam Maxim V. (23) voorwaardelijk vrij uit de gevangenis na een eerdere veroordeling. De jongeman gokte samen met Dylan G. en een minderjarige vriend in Oostende. Tussen eind november 2017 en en begin februari dit jaar pleegden Maxim V. en Dylan G. samen met de minderjarige tal van bromfietsdiefstallen in Oostende.

Maar daar bleef het niet bij. Begin februari schuimden ze met een aftandse Citroën Xsara en een gestolen Mercedes Sprinter tal van jeugdhuizen en lokalen van jeugdbewegingen in West- en Oost-Vlaanderen af. Ze braken er binnen en gingen telkens aan de haal met geld, drank en etenswaren. D

De drie pleegden feiten in onder meer Eeklo, Zomergem, Beernem, Destelbergen, Kaprijke, Koekelare en Gistel. Op 16 februari werd de Mercedes Sprinter getakeld in Zomergem en op 22 februari gebeurde hetzelfde met de Citroën Xsara in Ichtegem. De drie kregen ruzie en werden eind februari opgepakt.

Sindsdien zitten Maxim V. en Dylan G. in de cel. Voor Maxim V., die zich moet verantwoorden voor in totaal twintig feiten, vroeg het openbaar ministerie maandag vier jaar celstraf. Hij liep al meerdere veroordelingen op voor diefstal. “Mijn cliënt zat net niet de helft van zijn leven in een instelling, op straat of achter de tralies”, stelde zijn advocaat Yen Buytaert. “Zijn moeder zette hem op zijn veertiende op straat. Hij moest wel stelen om te overleven. Er kwam nooit geweld aan te pas en doordat ze jeugdhuizen viseerden kwam het nooit tot een rechtstreeks confrontatie met slachtoffers. Vier jaar cel is een veel te zware straf voor deze man.”

Voor Dylan G., die verdacht wordt van dertien feiten, vroeg het OM twee jaar cel. Hij liep eerder al veroordelingen op voor slagen en verwondingen en verboden wapens. “Van geldgewin was helemaal geen sprake. Hopelijk kan een werkstraf volstaan”, stelde zijn advocaat. Voor een derde beklaagde, B.L., vroeg het OM zes maanden cel. Hij ging slechts één avond mee op dievenpad en bleef toen in de wagen zitten. Hij vroeg de vrijspraak.

Het Gistelse jeugdhuis Uzus stelde zich maandag burgerlijke partij in de zaak voor een inbraak op 17 februari. Het was toen de zevende maal op tien jaar tijd dat inbrekers het jeugdhuis viseerden. De daders gingen aan de haal met onder meer een kluis, twee kassa’s een geluidsmeter ter waarde van 1.700 euro. Jeugdhuisverantwoordelijke Delphine Jonckheere (21) vroeg een schadevergoeding van ruim 2.800 euro.

De rechter doet uitspraak op 28 januari.