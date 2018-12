Mee in één minuut: koning geeft kersttoespraak, Radja zegt sorry "voor alles" en oorlogswapen in Brussel

In zijn kersttoespraak besteedt koning Filip dit jaar aandacht aan de politieke chaos in het land. Dat is niet gebruikelijk. Ook leek de koning een verwijzing te maken naar de uithuizige prinses Elisabeth

De eerste dag van de kerstvakantie is bijna fataal afgelopen voor een 13-jarige jongen uit Brugge. Hij klom er op het dak van een loods om "coole" foto's te maken, maar viel tien meter naar beneden . Zijn toestand is kritiek.

Ondanks de aangekondigde betonstop werd er in Vlaanderen in 2017 meer dan zeven hectare open ruimte per dag ingenomen . Dat is een stijging met meer dan twee hectare in vergelijking met twee jaar voordien.