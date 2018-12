Het (nog) onbekende toptalent: de Italiaanse “Steven Gerrard” die Inter verkocht om Nainggolan te halen

Elk week speelt zich ergens in Europa wel een jonge speler in de kijker. Om de instroom aan voetbaltalenten niet te missen, proberen we bij Sportwereld wekelijks één U23-speler uit te lichten die zich liet opmerken. Vandaag: Nicolo Zaniolo, de 19-jarige middenvelder van AS Roma.

Het gaat dit seizoen niet geweldig goed met AS Roma. Vorig jaar haalden de Romeinen nog de halve finales van de Champions League, maar dit seizoen krijgt trainer Eusebio Di Francesco zijn Lupi niet aan de praat. Roma staat na zeventien speeldagen pas 10de in de Serie A met 24 punten. Gelukkig is de cruciale vierde plek en bijhorend ticket voor het kampioenenbal slechts vier punten verwijderd.

Een vierde titel uit de clubgeschiedenis zit er meer dan waarschijnlijk niet in voor de Giallorossi, maar de club werkt wel aan de toekomst. Zo wordt er eindelijk werk gemaakt van een modern eigen stadion in de Italiaanse hoofdstad en sportief directeur Ramón Rodríguez Verdejo (Monchi) heeft enkele oud gedienden de laan uitgestuurd voor jonge talenten.

In één van die deals werd Radja Nainggolan richting Internazionale gestuurd. In ruil kreeg Roma 24 miljoen euro, verdediger David Santon en middenvelder Nicolo Zaniolo. Nu die laatste zich ontpopt heeft tot een vaste waarde bij de Giallorossi en ‘Il Ninja’ disciplinair geschorst werd bij Inter (en mogelijk verkocht wordt) lijken de Romeinen die deal gewonnen te hebben van hun Milanese concurrenten.

Nicolo Zaniolo still has a long way to go, but he is starting to look like the player we expect him to be. Very good chance Inter regret buying Nainggolan and giving Zaniolo to Roma as part of that deal. — Raffaele (@ItalianoCalcio) 24 december 2018

Jun | ?? | Tekent voor #ASRoma

Juli | | Wordt 19 jaar

Aug | | U19 Italië bereiken Euro finale

Sep | | Eerste selectie Italië

Nu | | Debuut vs. Real Madrid



Een carrière als een sneltrein voor Nicolo Zaniolo! #UCL pic.twitter.com/VcqZePaXe1 — AS Roma Dutch (@RomaDutch) 19 september 2018

Alleskunner

De geboren Toscaan speelde tot zijn zestiende bij Fiorentina, de grootste club uit de bekende Italiaanse streek. Maar toen lieten de Viola de Italiaan gaan. Zaniolo tekende bij tweedeklasser Virtus Entella, maar na amper zeven optredens in de Serie B kwam Inter op de deur kloppen. Bij de beloftenploeg (U23) van de Nerazzurri ontpopte de toen amper 18-jarige middenvelder tot een topper met 14 doelpunten en 11 assists. Inter won dan ook de titel… en toen werd Zaniolo dus naar Roma gestuurd.

Bij de Lupi maakte Zaniolo op 9 september 2018 zijn debuut. In de Champions League in het Santiago Bernabeu tegen Real Madrid. Hij werd na 54 minuten vervangen in een 3-0-nederlaag maar plots was hij bekend. Intussen heeft Zaniolo vijf Europese optredens en acht Serie A-wedstrijden op zijn teller staan. Afgelopen weekend in de topper tegen Juventus (1-0-verlies) stond hij nog 90 minuten op het veld op de nummer tien positie.

Zaniolo werd groot in de rol van spelmaker (en is daarom de rechtstreekse opvolger van Nainggolan bij Roma), maar kan eigenlijk alle posities op het middenveld aan. Zo speelde hij ook al als box-to-box-middenvelder en spelverdeler voor de verdediging. En tegen Genoa speelde hij onlangs zelfs in de spits als een soort ‘valse negen’.

“Nieuwe Gerrard”

Inter-trainer Luciano Spalletti zei begin december nog dat hij “geen spijt” had van de beslissing om Zaniolo (die slechts 700.00 euro/jaar verdient) verkocht voor Nainggolan. Daar zal hij vandaag misschien anders over denken. Terwijl ‘Il Ninja’ moet brommen voor regelmatig te laat komen en ongepast gedrag op het kerstfeest van Inter, ontpopt Zaniolo zich steeds meer tot een sleutelspeler in Rome. In het 2-2-gelijkspel tegen Inter werd de 19-jarige Italiaan zelfs verkozen tot man van de match.

“Zaniolo is explosief en speelt met een ongewoon gemak”, aldus Roma-legende Fransesco Totti. “Als hij zo voortdoet, kan hij een geweldige speler worden.” Zaniolo werd in september zelfs opgeroepen voor de Azzurri van bondscoach Roberto Mancini. “Ik heb hem gevolgd op het EK U19, waar hij zeer goed speelde en me echt verbaasde”, aldus Mancini. “Hij heeft de kwaliteiten die we nodig hebben en een goede kop op zijn lichaam staan. Vrij straf voor zijn leeftijd.”

De vader en manager van Zaniolo zijn het echter (nog) niet eens op wie de middenvelder het meeste lijkt.

Papa Igor: “Nicolo is enorm creatief, wat mogelijk vrij ongewoon is voor zijn fysiek. Misschien was ik in het verleden verkeerd om hem te vergelijken met Javier Pastore, maar op sommige vlakken lijkt Nicolo wel op hem. Hij heeft echter een andere fysiek dus misschien speelt hij meer als Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk en nu de ster van Lazio, red.).”

Manager William Vecchi: “Naar mijn mening is hij een middenvelder met een grote kwaliteit die enorm kan lopen. Zoals Steven Gerrard of Frank Lampard. Hij gaat het maken.”

Het zal Zaniolo waarschijnlijk worst wezen. De jonge Italiaan scoorde woensdag zijn eerste doelpunt voor AS Roma. Tegen Sassuolo dolde hij even met verdediging en doelman op weg naar de 3-0: