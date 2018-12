Drie personen in levensgevaar na zwaar ongeval met drie voertuigen in Geraardsbergen

Zes gewonden bij zware botsing in Geraardsbergen. Video: TV Oost

Geraardsbergen - Bij een zwaar verkeersongeval in Geraardsbergen zijn zondagavond zes personen gewond geraakt. Drie van hen verkeerden een tijdlang in levensgevaar.

Rond 21.45 uur botsten twee auto’s tegen elkaar op de Astridlaan. De bestuurder van een derde voertuig probeerde een aanrijding te vermijden maar kwam zo in de gracht terecht.

In de drie voertuigen zaten zes twintigers die allen gewond raakte. Drie van hen werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Maandagochtend was bij alle drie het levensgevaar geweken.

Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.