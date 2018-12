Haastige chauffeur maakt “levensgevaarlijke” u-bocht om file in Antwerpse tunnel te omzeilen

Antwerpen -

De bestuurder van een bestelwagen had geen zin om aan te schuiven in de file in en voor de Beverentunnel in Antwerpen. Hij besloot dan maar om net voor de tunnel een u-bocht te maken en via een gat in de betonnen afscheiding de andere richting uit te rijden. “Levensgevaarlijk”, aldus de chauffeur van de achterliggende touringcar die het incident filmde met zijn dashcam. Ook een gevaarlijke situatie gefilmd? Stuur de beelden naar verkeer@nieuwsblad.be.