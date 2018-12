‘De Warmste Week’ zit erop: dit waren de warmste momenten

De ‘Warmste Week’ haalde dit jaar opnieuw een waanzinnig bedrag binnen. Dat is onder meer te danken aan de duizenden actievoerders die geld inzamelden voor een zelfgekozen goed doel. Het leverde soms heel ontroerende en vaak hartverwarmende verhalen op.

Vrienden van overleden Jasper (21) maken postuum zijn grote droom waar

Een aangrijpend moment tijdens de eerste dag van de ‘Warmste Week’. De beste vrienden van de 21-jarige Jasper stonden klaar om postuum de grote droom van hun beste vriend waar te maken. Jasper zelf stapte uit het leven, maar zijn vrienden startten een kledinglijn met zijn eigen ontwerpen, iets waar hij altijd al op hoopte.

Michèle luistert in tranen naar het moedige verhaal van papa Dennis en zijn gezin

Een aangrijpend verhaal van een Vlaamse papa zorgde voor de eerste tranen in de ‘Warmste Week’. Michèle kon het niet drooghouden woensdagochtend, toen het gezin uit Gits hun actie voor het goede doel kwam voorstellen. Zij bakten brownies voor Kom Op Tegen Kanker. Papa Dennis wilde absoluut helpen bakken en verpakken, maar dat ging moeilijk. “Maar we zijn een nieuwe dag en iedere dag nemen we mee. Genietend, van ieder moment”, vertelde zijn dapper gezin. Toen de kindjes het nummer ‘Samen voor altijd’ kozen, vloeiden de tranen rijkelijk.

Linde Merckpoel mag na een week zwijgen eindelijk weer spreken

Zeven dagen lang zweeg ze, maar Linde Merckpoel mocht zondagavond op het provinciale domein in Wachtebeke voor het eerst weer wat woorden uitspreken. Haar actie bracht maar liefst 10.000 euro op voor Coda, een vzw die stervende mensen begeleidt. Een succesvolle inzameling dus, maar ook een heel zware beproeving, zo liet de radiopresentatrice weten met haar eerste zinnen.

Arthur verloor zijn vader: “Ik kwam vorig jaar te weten dat hij zelf uit het leven stapte”

Arthur verloor op 4-jarige leeftijd zijn papa. Vorig jaar kwam hij te weten dat hij zelf uit het leven is gestapt. “Het is jammer dat ik hem niet echt goed heb gekend,” vertelt Arthur. “Hij was zelf veel met muziek bezig en ik ook.” Ook Eva kreeg het even moeilijk, want de actie ligt Arthur natuurlijk erg na aan het hart.

Kleine Lore wil ook graag een plaatje horen en vraagt dan maar zingend naar “Abi abi shogge”

Toen de kleine Lore de vraag kreeg welk nummer ze wou horen, wist ze meteen wat kiezen. “Abi abi shogge”, begon ze enthousiast te zingen. Tot groot jolijt van het publiek en Otto-Jan Ham. Die ging mee op zoek naar ‘Shotgun’ van George Ezra, maar liet het meisje ondertussen vrolijk verder zingen. Een versie die moeilijk te toppen valt, zo schattig.

Hevige emoties bij aankomst Kevin en Dieter in Wachtebeke

Dieter Coppens en Kevin Van Den Bosch hebben met hun liftavontuur ‘Down The Snow’ maar liefst 102.645 euro opgehaald. Het geld gaat naar Kom op tegen Kanker en Downsyndroom Vlaanderen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website http://www.zelfmoord1813.be.