Dit kerstgeschenk had juffrouw Rachel niet zien aankomen

Een van de meest ontroerende kerstverhalen dit jaar komt van een onderwijzeres in een lagere school in een armenbuurt. Eén van haar leerlingen spaarde letterlijk het eten uit haar mond om haar juffrouw toch een kerstcadeautje te kunnen geven.

De Instagram en Facebook-post over het kerstcadeautje is ondertussen viraal gegaan. Omdat het zo ontroerend is. Rachel Uretsky-Pratt is lerares in Kennewick (Washington). Ze geeft les aan kinderen uit een armenwijk. De ouders van de kinderen hebben vaak geen geld om eten te kopen. Daarom kunnen kinderen gratis of aan sterk verminderde prijzen ontbijten op school.

De post van Rachel Uretsky-Pratt.

Vorige week, in aanloop naar Kerstmis en de Kerstvakantie had juffrouw Rachel kleine geschenkjes mee voor haar leerlingen. Schriftjes, boeken, kleurpotloden. Ook de kinderen hadden cadeautjes mee voor hun juffrouw Rachel. Juweeltjes, chocolade en kaartjes.

Geluksbrengertjes

“Maar er is een cadeautje dat ik nooit meer zal vergeten”, schreef de juf in haar post. “Het was een zakje vol met eetbare geluksbrengertjes, gemaakt van marshmallow.”

Een mooi geschenkje. Maar het meisje dat het gaf, had de snoepjes niet zelf gekocht. Daarvoor had ze geen geld. Ze had ze letterlijk uit haar mond gespaard. De geluksbrengertjes zitten namelijk in de gratis ontbijtgranen die de kinderen ’s morgens op de school krijgen. Het meisje va n het kerstcadeautje had een paar ontbijten na elkaar de snoepjes uit de granen gevist en gespaard om aan haar juffrouw te kunnen geven.

Zelfs geen zakje

“Dit kindje wilde me zo graag een kerstgeschenkje geven maar had niets om echt te geven”, vertelde de juffrouw later aan USA Today. “Het meisje had zelfs geen zakje om het geschenkje i n te stoppen en gebruikte dan maar het zakje waarin haar ontbijt zat.”

Bij haar post schreef de 24-jarige juffrouw nog. “Ik hoop dat dit een positief effect heeft op iedereen die het ziet. Vergeet niet dankbaar te zijn, ook na de maand december.”

De post kreeg ondertussen al 362.000 likes en is 122.000 maal gedeeld.

Nog ontroerende geschenken

In reacties schreven andere leerkrachten welke ontroerende cadeautjes zij al kregen. Een juffrouw vertelt hoe ze op het einde van een schooljaar een ruikertje bloemen kreeg dat een arm meisje zelf had geplukt. Andere leerkrachten kregen een kus, aan appel in een stuk krantenpapier of gewoon een liedje. “De simpelste geschenken vergeet je nooit.”