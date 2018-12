Democraten beschuldigen Trump van kwade wil: “Hij wil VS in chaos storten op kerstavond”

Turbulentie op de financiële markten, verlamming van een deel van de Amerikaanse overheidsdiensten en het opmerkelijke ontslag van de Amerikaanse minister van Defensie: de Democraten hebben Donald Trump er maandag van beschuldigd de VS “in chaos” te storten op kerstavond. Inmiddels ziet het er geenszins naar uit dat een oplossing in de maak is voor de ‘shutdown’.

Sinds vrijdag middernacht schuiven zowel Republikeinen als Democraten elkaar de verantwoordelijkheid toe van de budgettaire impasse die tot een gedeeltelijke sluiting of ‘shutdown’ van de overheidsdiensten leidde. Toch is het probleem te herleiden tot één punt: de financiering van een grensmuur met Mexico, een verkiezingsbelofte van Donald Trump in 2016. De Democraten willen niet weten van een dergelijke muur.

“We staan aan de vooravond van Kerstmis en president Trump stort het land in chaos”, zeggen Nancy Pelosi, fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, en Chuck Schumer, haar tegenhanger in de Senaat. “De beurs stort de dieperik in terwijl de president een persoonlijke oorlog uitvecht met de centrale bank, vlak nadat hij zijn minister van Defensie heeft ontslagen.”

Geen compromis in zicht

Maandagavond moest president Trump bevestigen dat er geen compromis in zicht is. Hij houdt vast aan zijn grensmuur. “Geen nieuws over de shutdown. We hebben nood aan meer veiligheid aan de grens.” Door de shutdown zijn bepaalde overheidsdiensten stilgelegd.

Vanwege de ‘shutdown’ besliste Trump om de eindejaarsfeesten niet door te brengen in de zonovergoten staat Florida, waar zijn golfclub gelegen is. In de plaats daarvan blijft hij in Washington. Met een storm aan tweets (17 in minder dan 24 uur) verdedigt hij van daaruit intussen zijn beleid. “Ik zit heel alleen (arme ik) in het Witte Huis te wachten tot de Democraten terugkeren om een deal te sluiten over de broodnodige grensveiligheid”, tweette hij onder meer.

Dow Jones eindigt onder 21.800 punten

Door de problemen in de VS werden de Amerikaanse effectenbeurzen maandag in mineur gesloten. De belangrijkste graadmeters op Wall Street zetten daarmee de lijn van vorige week voort. De shutdown baarde beleggers zorgen, net als berichten dat president Donald Trump Fed-baas Jerome Powell wilde ontslaan. De Dow-Jonesindex sloot de verkorte handelsdag 2,9 procent lager op 21.792,20 punten. Nog nooit presteerde de Dow Jones zo slecht op kerstavond. Ook de brede S&P 500 zette een nieuw record neer. Die graadmeter leverde 2,7 procent in tot 2.351,10 punten. Techbeurs Nasdaq ging 2,2 procent omlaag tot 6.192,92 punten.

Ook zorgde president Donald Trump maandag voor onrust op de beurs, door in een tweet zwaar uit te halen naar de Fed. Hij noemde de Federal Reserve het enige probleem van de economie in zijn land. Trump twitterde dat de Amerikaanse koepel van centrale banken “geen gevoel voor de markt” heeft. Ook snapt de Fed volgens hem niets van “noodzakelijke handelsoorlogen, de sterke dollar of zelfs Democratische shutdowns vanwege de grens”. Trump vergeleek de Fed verder met een sterke golfer die heel hard en ver kan slaan, maar de finesse mist bij het putten. Na de tweet verloor de Dow Jones meer dan 500 punten, om daarna weer licht op te veren.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 december 2018

Wall Street blijft dinsdag gesloten, maar is op tweede kerstdag gewoon open.