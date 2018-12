Bekend politiek echtpaar komt om bij helikopterongeval in Mexico

Bij een ongeval met een helikopter in Mexico zijn twee bekende politici omgekomen. President Andrés Manuel López Obrador schreef maandagavond op Twitter dat zijn gedachten bij de familie zijn van de gouverneur van de staat Puebla, Martha Érika Alonso, en haar echtgenoot, senator Rafael Moreno Valle. De president zei dat het zijn plicht is om de oorzaak van het ongeval te onderzoeken.

De helikopter stortte volgens de krant Milenio neer in de gemeente Coronango, in de staat Puebla. Onduidelijk is nog of er andere dodelijke slachtoffers zijn en of de piloot de crash overleefd heeft. Wat het ongeval veroorzaakt heeft, is nog onduidelijk.

Alonso is pas sinds midden december gouverneur. Haar benoeming was gecontesteerd en ging gepaard met gewelddadige protesten. Er was een tribunaal voor nodig om de resultaten van de verkiezingen goed te keuren na beschuldigingen van fraude. Haar echtgenoot is senator sinds januari 2017 en was gouverneur van Puebla tussen 2011 en 2017. Ze behoorden allebei tot de conservatieve partij PAN.

Rafael Moreno Valle. Foto: AP