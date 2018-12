Met dank aan Kim Kardashian: DNA-onderzoek zal uitwijzen of man al 35 jaar onschuldig in gevangenis zit

Zit Kevin Cooper al 35 jaar onschuldig in de gevangenis? Op die vraag hoopt Jerry Brown, de gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, een antwoord te krijgen. Cooper werd in 1985 tot de doodstraf veroordeeld voor viervoudige moord, maar de voorbije maanden werden vraagtekens geplaatst bij die veroordeling door een column in The New York Times en actief protest van bekendheden als Kim Kardashian.

Een mooi zicht was het niet, toen de hulpdiensten op 5 juni 1983 op de ranch van Douglas en Peggy Ryen in Chino Hills arriveerden. Ze vonden de 41-jarige chiropractoren dood terug, net als hun dochter Jessica (10) en buurjongen Chris Hughes (10). Alle vier werden ze brutaal om het leven gebracht met een mes en een bijl. De 8-jarige Josh Ryen werd dan weer de keel overgesneden en voor dood achtergelaten, maar hij zou de feiten overleven en later een belangrijke rol vervullen.

Verdachte

Foto: AP

Het duurde niet lang voor een verdachte opgepakt werd. Volgens de speurders wees alles naar Kevin Cooper, een 25-jarige psychiatrisch patiënt. De Amerikaan was net voor de feiten ontsnapt uit de gevangenis van Chino, die in de buurt ligt van het huis van de Ryens, en hield zich schuil in een woning in de buurt. Hij werd als hoofdverdachte beschouwd omdat - zo liet de politie toen weten - er genoeg bewijs was dat hem aan de feiten linkte. Het zou onder meer gaan om een bebloede voetafdruk, een druppel bloed van Cooper en dat van een slachtoffer op een gevonden T-shirt en een stuk van een sigaret in de gestolen auto van het gezin.

Jarenlange strijd

In 1985 werd Cooper veroordeeld voor de moorden. Hij hield van bij het begin vol dat hij ze niet begaan had, maar de rechter legde hem de doodstraf op. Het zou het begin betekenen van een jarenlange juridische strijd. Aanvankelijk zou hij geëxecuteerd worden op 10 februari 2004, maar door het protest ertegen en de vele beroepen die zijn advocaat aantekenden werd dat uitgesteld en is de doodstraf tot op vandaag niet uitgevoerd.

De getuigenis van Josh Ryen speelde een belangrijke rol in de overtuiging van veel mensen dat Cooper onschuldig was. De overlevende van de moorden verkondigde na zijn herstel dat de daders drie blanke of latino mannen waren en dat de zwarte Cooper er niets mee te maken had. In de daaropvolgende jaren bleef die zijn onschuld staande houden door bij monde van zijn advocaat Norman Hile te verklaren dat hij erin geluisd is. Het bewijsmateriaal werd gefabriceerd en aan de woning van de slachtoffers gelegd om het te doen lijken alsof Cooper het gedaan had, zo houdt de verdediging vol.

DNA-onderzoek

De intussen 60-jarige Cooper en zijn advocaat worden daarin bijgetreden door realityster Kim Kardashian, The New York Times-columnist Nicholas Kristof, senator Kamala Harris en heel wat andere mensen. Zij vragen om bijkomend DNA-onderzoek, dat volgens hen kan bewijzen dat Cooper niet gedaan heeft waar hij voor veroordeeld is.

Jerry Brown, gouverneur van de Amerikaanse staat Californië, heeft op Kerstavond gehoor gegeven aan die vraag. Hij beveelt nieuw DNA-onderzoek op vier bewijsstukken: het gevonden T-shirt, een oranje handdoek en het handvat en huls van de aangetroffen bijl.

“Ik neem geen standpunt in over de schuld of onschuld van meneer Cooper”, aldus Brown. “Maar er worden terecht vragen gesteld of de vooruitgang in DNA-onderzoek een nieuw licht kunnen werpen op bepaalde aspecten van de zaak. Als de test uitwijzen dat het DNA-materiaal op de plaats van de moord niet aan iemand anders gelinkt kan worden, moet deze zaak gesloten worden”, aldus Brown.