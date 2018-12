Zijn vrouw redden of zijn moeder en baby: tsunami stelt Indonesiër voor vreselijke keuze

De dodentol na de tsunami in Indonesië is opgelopen tot 429. Mensen moeten er vreselijke keuzes door maken, zoals de 46-jarige Udin Ahok. Die moest kiezen tussen zijn vrouw redden of zijn moeder en zoontje. “Ik heb zoveel spijt”, zegt hij bij persagentschap AFP.

Hij lag zaterdagavond te slapen toen het woeste water tegen zijn woning in Way Muli - aan de kust van Sumatra - begon te beuken. Het huis was er niet tegen bestand en kwam al snel helemaal onder water te staan. De 46-jarige Udin Ahok wist meteen hoe laat het was en probeerde zich een weg te banen door het water om bij zijn slapende moeder (70 jaar) en zijn één jaar oude zoontje te geraken. Onderweg zag hij hoe zijn vrouw gegrepen werd door het water en zij dreigde te verdrinken.

De Indonesiër stond voor een vreselijke keuze en besloot zijn vrouw te redden. Met succes: ze overleefden de tsunami allebei. “Maar ik had geen tijd meer om mijn moeder en zoon te redden”, zegt hij bij AFP vanuit een hangar waar overlevenden opgevangen worden. “Ik heb er zoveel spijt van. Ik kan alleen maar hopen dat ze een plaats gekregen hebben in de handen van God.”

Zwanger

Ook Sulistiwati, een andere inwoonster van het zwaar getroffen Way Muli, was zaterdagavond thuis toen de tsunami zonder waarschuwing over het dorp heen kwam. De zes maanden zwangere vrouw kon gered worden door een voorbijganger. “Hij zag me gelukkig”, zegt ze. “Hij heeft me bij zich getrokken en zo ben ik aan de golf ontsnapt. Daarna zijn we naar een hogere verdieping bij onze buren gelopen.”

Pikzwart, noemt ze de lucht op het moment van de tsunami. “Ik wist niet dat ik in mijn zwangere toestand zo snel kon lopen. Het was beangstigend. We hebben een paar uur gewacht tot het water lager stond.”

429 doden

De balans van de tsunami is intussen opgelopen tot 429. Bijna 1.500 anderen zijn gewond en nog 154 mensen zijn vermist, zo blijkt dinsdag uit officiële bronnen. In een vorige balans was sprake van 373 doden.

De tsunami sloeg zaterdag plots toe aan de kusten van de eilanden Java en Sumatra. De vloedgolf zou zijn veroorzaakt door onderzeese aardverschuivingen, veroorzaakt door uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau, zo’n 50 kilometer van de kust.