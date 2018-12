Het kerstenkind dat PSV verloor aan Juventus: “Ik was klaar met de mooie verhalen” (maar toen moest het ergste nog komen)

Het is 25 december, Kerstmis, en dus werd Leandro Fernandes 19 jaar oud. Het Nederlandse voetbaltalent gooide hogen ogen bij PSV, maar trok de deur daar in januari dicht voor een avontuur bij Juventus. “Ik was klaar met de mooie verhalen”, aldus de middenvelder.

Een half miljoen euro en wat bonussen. Zoveel betaalde de Oude Dame aan de Nederlandse competitieleider om Fernandes naar Turijn te halen. De jongen met een Angolees en Nederlands paspoort kwam op 13-jarige leeftijd vanuit de jeugdopleiding van NEC/FC Oss naar PSV. Daarvoor speelde hij één seizoen in de jeugd van Quick ’88 uit Nijmegen.

Fernandes, die Mino Raiola gebruikte als tussenpersoon voor zijn transfer, geldt als een van de grotere talenten van de jeugdopleiding van PSV. Hij dwong al snel een vaste plaats in de basis af bij de U19, waar hij in 40 optredens goed was voor zes goals en drie assists. Maar PSV wilde Fernandes omscholen tot een ander soort voetballer en dus zocht hij andere oorden op.

“Je moet geen beloften doen die je niet kan of wil nakomen”, vertelde Fernandes aan Voetbalzone. “Dat was voor mij dus ook de druppel. Ik had geen problemen met de club en bewaar nog steeds goede herinneringen aan mijn tijd bij PSV, maar in mijn laatste jaar kon ik het gewoon niet goed vinden met mijn eigen coaches. Mijn kwaliteiten bij PSV werden niet meer optimaal benut.”

Happy birthday to Juventus U23 midfielder Leandro Fernandes, who turns 19 today. pic.twitter.com/XCy2oikipV — Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) 24 december 2018

Voetbalplezier

“Ik was klaar met de mooie verhalen, het was een vreselijk jaar voor mij. Ik kon bij PSV niet spelen zoals ik dacht dat ik hoorde te spelen. Ik kon niet in mijn kwaliteiten voetballen. Vervolgens viel ik buiten de boot. Maar als je een speler haalt, dan haal je een speler toch voor de kwaliteiten die hij heeft? En toch niet om die speler binnen vijf maanden totaal te willen veranderen?”

Bij Juventus vond Fernandes zijn voetbalplezier terug. In zijn eerste seizoen was hij meteen goed voor drie goals en twee assists. Dit seizoen werd hij gepromoveerd naar de U23. “Ik heb het naar mijn zin en voel veel vertrouwen van de club”, aldus de Nederlander die geboren werd op 25 december. “Daardoor kan ik in mijn kwaliteiten spelen en voetbal ik ook met meer zelfvertrouwen. Juventus is een warme familieclub en de trainers hier zijn anders dan ik de laatste jaren bij PSV gewend was.”

Middenvinger

Al was er ook een minder leuke kant aan het Italiaanse voetbal. Fans van AS Roma maakten tijdens een wedstrijd namelijk oerwoudgeluiden, die onder andere gericht waren aan Fernandes. “Ik heb er maar om gelachen. Ik ben mentaal immers sterker geworden. In de maanden dat ik hier speel, heb ik veel geleerd en ben ik volwassener geworden.”

Maar in de derby tegen Torino reageerde hij met een middenvinger richting het publiek, waarvoor hij een boete kreeg van de club. “Er werden racistische opmerkingen gemaakt over mij en mijn familie. In Nederland ervaar je zoiets nooit of in ieder geval nauwelijks, maar hier wel. Het was een vol stadion, de sfeer was verhit en zoals je weet heb ik een Angolese achtergrond… Soms reageer je dan.”

Maar Fernandes, wiens moeder bij ‘Poetshulp en Werk’ in Poppel werkte maar daar intussen gestopt is om haar zoon te ondersteunen, wil na zijn “vreselijk jaar” bij PSV vooral weer genieten. “Ik wil zo lang mogelijk voor deze club spelen en wil natuurlijk het eerste elftal halen. Ik train regelmatig met de selectie mee en word daar heel goed opgevangen door de jongens”, aldus Fernandes, die tijdens de voorbereiding inviel voor Juve in een wedstrijd tegen Bayern.