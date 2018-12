69-jarige voetganger kritiek na aanrijding in Kapellen

Kapellen / Putte-Kapellen - Een man van 69 is maandag zwaargewond geraakt toen hij werd aangereden tijdens het oversteken op de Hoevensebaan in Kapellen. Zijn toestand is nog steeds kritiek, maar het slachtoffer is ondertussen buiten levensgevaar.

Het ongeval deed zich maandagnamiddag voor. Aan een dagbladhandel op de hoek met de Oblatenlaan stak de man de Hoevensebaan over. Een aankomende auto kon een aanrijding niet meer vermijden. De voetganger kwam onder de auto terecht. De brandweer kwam ter plaatse en er werd een scherm geplaatst om de hulpdiensten hun werk te kunnen laten doen. De man werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens de politie had de bestuurder van de auto niet gedronken en reed hij niet te snel. “Het is alleen nog niet helemaal duidelijk of het slachtoffer al dan niet via het zebrapad overstak”, klinkt het.

De toestand van het slachtoffer is nog steeds zorgwekkend, maar de man verkeert niet meer in levensgevaar.