Koning Filip kreeg 500 aanvragen voor gratie en ging daar dubbel zo vaak als vorig jaar op in

Koning Filip heeft het afgelopen jaar 13 keer gratie verleend. Dat is dubbel zoveel als vorig jaar, meldt VRT Nieuws dinsdag.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) kwamen er dit jaar ongeveer 500 aanvragen binnen, waarvan er 13 zijn aanvaard. Vorig jaar en het jaar ervoor werden maar 6 genadeverzoeken toegekend. Het is de koning die de beslissing neemt om straffen die door de rechter zijn uitgesproken toch kwijt te schelden, op basis van advies van het ministerie van Justitie.

Volgens minister Geens gaat het meestal om verkeersmisdrijven. “Bijvoorbeeld iemand die nierdialyse moet krijgen, een rijverbod krijgt, en daardoor dus niet meer naar de nierdialyse kan. In de regel beperkt de koning de graties tot verkeersmisdrijven waarbij geen dronkenschap, geen vluchtmisdrijf, geen slachtoffers gemoeid zijn. Maar waar door omstandigheden de straf nadien zwaar uitvalt”, aldus minister Geens.

Op het systeem van gratieverlening komt af en toe kritiek, maar minister Geens gelooft nog in de procedure: “Er kunnen gevallen zijn waarin een straf, hoewel ze voor de feiten op zich redelijk en rechtvaardig lijkt, in de concrete omstandigheden totaal verkeerd uitvalt. Dan moet er een ventiel zijn waardoor je wat lucht kan loslaten. Omdat de betrokkene, die bijvoorbeeld in een chemokuur zit of een miskraam heeft gehad, in een totaal onrechtvaardige situatie is terechtgekomen.”