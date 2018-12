Drone moet pasgetrouwd koppel filmen, maar plots gaat het flink mis op de achtergrond

Dit getrouwde koppel uit Kirgizië had zich de mooiste dag van hun leven vermoedelijk anders voorgesteld. Toen de bruid en bruidegom in Jalal-Abad poseerden voor een camera, kon een drone een spectaculair incident filmen dat op de achtergrond gebeurde. De bestuurder van een rode Chevrolet verloor plots de controle over het stuur en knalde met hoge snelheid tegen een gebouw.

Het zware ongeval gebeurde volgens lokale media zondagnamiddag rond half vijf. De ooggetuigen gingen meteen ter plaatse om hulp te bieden. De 23-jarige bestuurder en 24-jarige passagier moesten uiteindelijk afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Over hun toestand is momenteel geen duidelijkheid, net als over de oorzaak van de crash.

