Ook op dinsdag spuwt de vulkaan Etna op het Italiaanse Sicilië nog steeds lava. Maandag nog moest de lokale luchthaven sluiten vanwege de grote aswolk die de uitbarstingen hadden veroorzaakt.

Op de luchthaven in Catania konden de vliegoperaties dinsdag zoals normaal hernemen. De Etna is weliswaar nog steeds actief, met honderden kleine naschokken.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld.