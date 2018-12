Moskou legt nog meer Oekraïners sancties op

Rusland breidt de sancties tegen Oekraïners uit. Nog eens 200 particulieren en bedrijven in Oekraïne zijn getroffen. Premier Dmitri Medvedev heeft daarvoor een decreet ondertekend, zo maakte hij dinsdag bekend via Twitter.

Volgens Medvedev gebeurde dat om de belangen van de Russische staat, de bedrijven en de burgers te beschermen. Hij maakte niet bekend wie op de nieuwe lijst staat. In november had Moskou nog economische sancties afgekondigd tegen 322 Oekraïense politici en ondernemers.

Rusland annexeerde in 2014 het Oekraïense schiereiland de Krim. In Oost-Oekraïne steunt Moskou ook de pro-Russische separatisten. De regering in Kiev vaardigde dan ook zelf sancties uit. Het vliegverkeer tussen beide landen is in 2015 stopgezet. Enkele honderden Russen mogen niet meer naar het buurland reizen of daar zaken doen.