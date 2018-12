Is dit de oorzaak? Nainggolan kreeg het de avond na gelijkspel in discotheek aan de stok met eigen harde kern

Stelselmatig te laat komen op training: tot zover de officiële uitleg van Inter Milaan bij de schorsing van Radja Nainggolan. Die kreeg zondag te horen dat hij tijdelijk niet mag spelen en dat hij alvast de wedstrijd tegen Napoli mist.

Maar volgens journalisten van Mediaset is er meer aan de hand. Zij melden dat Nainggolan het afgelopen zaterdag, na het gelijkspel tegen hekkensluiter Chievo, in een Milanese discotheek aan de stok kreeg met enkele supporters van de Curva Nord, de harde kern van Inter-supporters. Die zouden het niet gepikt hebben dat de voetballer, enkele uren na het blamerende gelijkspel, alweer in een discotheek terug te vinden was.

Toen het dispuut met de eigen fans het Inter-bestuur ter ore kwam, werd besloten om de speler tijdelijk te schorsen. Hij kreeg ook een boete van honderdduizend euro opgelegd. Volgens Mediaset staat voor Nainggolan niet enkel de wedstrijd van morgenavond tegen Napoli op het spel maar mag hij vermoedelijk ook in de partij tegen Empoli op 29 december niet opdraven.

En dan? Bepaalde bronnen beweren dat de club de voormalige Rode Duivel liever kwijt dan rijk is en wordt gehoopt op een bod vanuit China. Inter betaalde afgelopen zomer veertig miljoen euro aan AS Roma voor de overgang van de middenvelder. Ook daar had hij het verkorven bij het clubbestuur.