Vrouw gewond nadat ze brandende frietketel probeert te blussen met water

In een appartement aan het rond punt op de kruising van de Charlottalei met de Belgiëlei is dinsdag brand ontstaan toen iemand water over een brandende frietketel goot. Bij die bluspoging raakte de bewoonster gewond.

Kort na de middag stond de vrouw des huizes te koken. Toen de frietketel in brand vloog, probeerde ze het vuur te doven door water over de ketel te gooien. Dat zorgde meteen voor een steekvlam.

De brandweer kwam ter plaatse en het vuur was snel onder controle. De schade in het appartement bleef beperkt tot de keuken. De dame werd wel afgevoerd met brandwonden en verschroeide haren. Haar verwondingen zouden al bij al meevallen.

De brandweer roept op om het veilig te houden tijdens de feestdagen. Het is algemeen geweten dat je een brandende friteuse niet met water mag blussen, maar toch gebeuren er jaarlijks nog geregeld ongevallen mee. We leggen u nog eens even de theorie uit.

Stoom

Als frietvet te warm wordt, ontbrandt het. Vaak gebeurt dat omdat de thermostaat van de frietketel kapot is. Frituurolie ontbrandt in principe bij 225 graden, maar bij oude olie is dat al iets vroeger. Het is echter niet de volledige inhoud van de frietketel die in brand vliegt, maar enkel het bovenste laagje vet dat in contact komt met de buitenlucht. Vuur heeft immers zuurstof nodig.

Wanneer er tijdens de bluspoging water in de ketel komt, zakt dat water meteen naar de bodem van de frietketel omdat het zwaarder is dan olie. Daar wordt het water door de plotselinge hitte meteen omgezet naar stoom. Stoom heeft echter een véél groter volume dan vloeibaar water: één liter water zorgt voor ongeveer 1700 liter stoom. Zelfs een klein glas water zorgt dus al voor een enorm volume aan stoom.

Uitzetting

Door die plotse uitzetting zorgt de stoom onderin de ketel ervoor dat het frietvet de lucht in vliegt. Niet alleen is de olie op zich al verschroeiend heet; doordat er nu veel meer vetdeeltjes in aanraking komen met zuurstof, zullen ook zij ontbranden. Daardoor ontstaat een steekvlam. Met wat pech slaat de vlam ook nog eens in de dampkap, met mogelijk catastrofale gevolgen.

De correcte manier om een frietketel te blussen is om hem uit het stopcontact te trekken en er op een rustige manier een vochtige doek, een metalen deksel of een branddeken over te leggen. De vlammen krijgen dan geen zuurstof meer en gaan uit.

Er zullen de komende dagen nog veel frietjes en kroketten gebakken worden, dus een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard.