Politie vindt gestolen kerkpaneel terug in Frankrijk: “Helaas niet hetgeen iedereen zoekt, maar wij zijn er toch blij mee”

Maarkedal - Een tijd geleden werd in de Sint-Vincentiuskapel in Maarkedal een eeuwenoud houten paneeltje gestolen. Het werd nu terug gevonden in Noord-Frankrijk.

Begin februari kon u in Het Nieuwsblad lezen dat er uit de Sint-Vincentiuskapel in Maarkedal ex voto's gestolen waren. Waarschijnlijk de meest nutteloze diefstal ooit. Deze kleine wassen afgietsels van handen, benen, longen en een hart dateren uit de 19de eeuw en hebben vooral een erfgoedwaarde. Het was niet de eerste diefstal in de kapel. De offerblok moest er al een paar keer aan geloven, en een tijd terug werd er ook een eeuwenoud houten paneeltje gestolen. Dit paneel dateert van eind zestiende, begin zeventiende eeuw.

Foto van brochure

De politie van Ieper heeft het paneeltje nu terug in handen gekregen, nadat het in Noord-Frankrijk was gevonden. Onder meer buurvrouw Ilse Minnebo hielp mee om de diefstal op te lossen. “Ik had een goede foto van het paneel die ik gebruikt heb om een brochure te maken” zegt ze. “Door die foto aan de recherche te geven kon de politie zekerheid hebben dat het teruggevonden paneel zeker dat uit de kapel is. Het hing bij een standbeeld van Sint-Vincentius bij de offerblok. Die offerblok werd al verwijderd omdat hij een paar keer werd opengebroken. Als buren openen en sluiten we de kapel dagelijks, maar wanneer dat paneel juist gestolen is weten we niet. We denken ergens in 2017.”

Terughangen of niet?

Fernand Maes is verantwoordelijke voor de kapel. “Ik ben ingelicht geweest door de politie dat ons paneel gevonden is. Het gaat dan wel niet om het verloren paneel De Rechtvaardige Rechters van het Lam Gods, maar het doet toch deugd om met de feestdagen dit terug te krijgen. Op 3 januari komt de politie het hier afgeven. We zullen met de kapelgemeenschap kijken wat we er mee gaan doen. We willen de kapel dagelijks open houden, maar er wordt iets te veel gestolen de laatste tijd. We moeten eens nadenken als het verstandig is om het terug te hangen. De ex voto's? Die zijn nog steeds spoorloos. Niemand kan daar iets mee doen, wie weet komen ook die ergens boven water.”

Volgens onze info werden twee Noord-Fransen opgepakt, maar dat kon het bevoegde parket van Ieper nog niet bevestigen.