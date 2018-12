Kerstuitje met paard en kar loopt dramatisch af in Beieren: twintig gewonden

Brussel -

Eén keer per jaar, rond Kerstmis, haalt de lokale cultuurvereniging van het Zuid-Duitse dorp Pfronten paarden en koetsen van stal om een kerstrit te maken, die in de wijde omgeving gesmaakt wordt. Dit jaar liep die rit slecht af nadat de twee koetsen met elkaar in botsing kwamen. Daarbij raakten twintig mensen gewond, onder wie verschillende kinderen. Er zouden twee zwaargewonden zijn. Dat melden Duitse media dinsdag.