Aanhoudende acties brengen buren van zieke Liv (2) nog meer samen

Mocht Studio Brussel tijdens De Warmste Week een prijs hebben uitgereikt voor de Warmste Straat, dan ging die zonder veel concurrentie naar de bewoners van de Vanheylenstraat in Melsbroek. De buurtbewoners zamelden het hele jaar door geld in voor hun buurmeisje Li (2) die aan mucoviscidose lijdt.

Veel buurtbewoners in de Vanheylenstraat in Melsbroek kennen elkaar al decennialang. Het is nog zo’n typische straat waar de ene buurman de bus leegmaakt en de planten water geeft wanneer de andere ...