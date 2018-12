91-jarige Emiel sterft in woning na brand: “Hij wilde thuis overlijden, maar niet op zo'n manier”

Waregem - De 91-jarige Emiel Deketele overleed maandagmorgen nadat zijn zetel thuis in brand was geschoten. Hij probeerde nog te vluchten, maar raakte bevangen door de rook.

Een kerst in mineur werd het voor de familie Deketele. Traditiegetrouw zouden de drie kinderen van de 91-jarige Emiel kerstdag samen met hun vader vieren, nadat ze zijn echtgenote en hun moeder van het rusthuis hadden opgehaald.

Maar maandagmorgen sloeg het noodlot toe. Emiel liet thuis het leven nadat zijn zetel om nog onbekende reden in brand was gevlogen. Volgende maand zou hij zijn 92ste verjaardag hebben gevierd.

Proberen vluchten

Maandagmorgen omstreeks 10.30 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de Deerlijkseweg. Het was de thuisverpleger die de brand opmerkte. Er was heel wat rookontwikkeling, maar in zo’n twintig minuten hadden de brandweerlui alles onder controle. In het huis van de buren was er heel wat rookschade.

Voor Emiel kwam alle hulp te laat. “De zetel moet al een tijdje in brand hebben gestaan”, zegt zoon Marc Deketele. “Hij moet nog naar buiten willen vluchten hebben maar werd bevangen door de rook. De brandweer vond hem aan de achterdeur. Ik zag hen hem naar buiten dragen. Dat is iets dat je als zoon niet wil zien.”

Terugblikken op goed leven

Zijn echtgenote Mariëtte verblijft al bijna drie jaar in het rusthuis in Deerlijk. Emiel wilde zolang mogelijk thuis wonen. “Een rusthuis zag hij helemaal niet zitten. Hij wou eigenlijk thuis overlijden. Maar niet op zo’n manier”, zucht Marc. “Mijn moeder was verslagen door het nieuws, maar verwerkt het goed. Hoe emotioneel ze ook was, ze heeft het lichaam van mijn vader woensdag bezocht en is al bij al rustig gebleven.”

De man vierde in september van dit jaar nog zijn 65ste huwelijksverjaardag. De man die vanaf zijn veertiende werkte kan gelukkig terugblikken op een goed leven. “Hij heeft echt een mooi leven gehad. Hij heeft heel hard gewerkt, maar zich altijd goed geamuseerd.”