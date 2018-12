Man (47) die trekker overhaalde richting agente riskeert vier jaar cel: “Nog elke dag kijk ik de dood in de ogen”

Kortrijk / Avelgem - Abdelaaziz O. (47) riskeert vier jaar cel voor poging doodslag op een agente. Op 26 april haalde hij de trekker over van een geweer dat hij op haar zou hebben gericht. Maar het wapen was niet schietklaar. De vrouw is nog altijd getraumatiseerd.

Kijkend uit het raam, zo ver mogelijk weg van beklaagde Abdelaaziz O. zat agente Hannelore W. in de rechtszaal zacht te snikken. Goed acht maanden nadat de man haar met een wapen belaagde, is ze nog altijd duidelijk getraumatiseerd. Zo bleek ook uit haar getuigenis.

“Ik heb een leven voor en een leven na de feiten”, begon ze. “Nog elke dag passeren de gebeurtenissen door mijn gedachten. Nog elke dag kijk ik de dood in de ogen en denk ik dat ik mijn echtgenoot en mijn kindje van vier maanden nooit meer zou zien. De man wist goed wat hij deed. Ik heb echt een goede engelbewaarder.”

In geheugen gegrift

De feiten deden zich voor op 16 april. Agente bij de politiezone Mira Hannelore W. en haar collega Bert P. werden opgetrommeld om een zaak in het kabinet van de jeugdrechter bij te wonen. Er viel namelijk een beslissing over wat met het 13-jarige zoontje van Abdelaaziz O. uit Avelgem moest gebeuren. Toen zij beiden hoorden dat het jongetje een maand zou geplaatst worden barstte het onheil los.

“Het jongetje scheurde het papier met de beslissing, waarop de beklaagde meteen agressief reageerde”, doet het Openbaar Ministerie het feitenrelaas. “De man gooide met een stoel en startte een gevecht met P., wiens keel hij dichtkneep. Wanneer zijn wapen uit zijn holster viel, kon de beklaagde die vastgrijpen.”

Daar komt dan W. in het verhaal. Ze stortte zich op de man en probeerde hem te beletten het pistool te gebruiken. Daar slaagde ze echter niet in. “Hij plaatste het wapen op de borst van het slachtoffer en haalde de trekker over”, aldus de procureur. Een moment dat in het geheugen van de agente gegrift staat. “Hij keek me in de ogen en haalde de trekker over. Daarna probeerde hij nog enkele keren te schieten.”

Het geweer was op dat moment niet schietklaar. Volgens de Procureur des Konings is het duidelijk dat hij de vrouw viseerde. Hij vraagt dan ook vier jaar cel.

Bureauwerk

Beklaagde O. betoonde spijt in de rechtbank en gaf heel wat feiten toe. Het feit dat hij zou willen schieten hebben op de agente, betwist hij echter. Een waarschuwingsschot, zo noemde zijn advocaat het.

De agente gaat nog altijd niet mee met interventies en beperkt zich tot bureauwerk. Het tweede slachtoffer beweert ook nog altijd in angst naar het werk te gaan. Beiden vragen een morele schadevergoeding. De rechter velt een vonnis op 14 januari.