Exit Christophe Peeters definitief in voordracht nieuwe ploeg Mathias De Clercq

Gent - In Gent wordt Sami Souguir voor Open Vld de nieuwe schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning en verdwijnt Christophe Peeters, de voorbije zes jaar schepen van Financiën, Feesten en Middenstand, uit het schepencollege. Dat besliste Open Vld Gent op 15 december al, maar toekomstig burgemeester Mathias De Clerq heeft vrijdag zijn nieuwe ploeg voorgedragen en de deur definitief dichtgeslagen voor Peeters, meldt VTM Nieuws.

De exit van Peeters, die sinds 2000 schepen is in Gent, was een verrassing bij de voorstelling van de nieuwe bestuursploeg van burgemeester Mathias De Clercq. Hij kreeg 4.837 voorkeursstemmen bij de verkiezingen, tegenover 2.002 voor Souguir, die de tweede schepen voor Open Vld wordt. Het lokale ledencongres van Open Vld koos zaterdagvoormiddag voor Souguir als nieuwe schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning.

Mick Daman stapt daarna op als voorzitter van Open Vld Gent, omdat er ontevredenheid was binnen de partij over de gevolgde procedure. De nog levende oud-schepenen en OCMW-voorzitters van Open Vld Gent van de laatste 30 jaar (behalve Fientje Moerman) eisten ook in een gezamenlijke brief aan voorzitter Gwendolyn Rutten en aan Mathias De Clercq, dat niet Sami Souguir maar Christophe Peeters schepen zou worden. Ze gingen er ook van uit dat Mathias De Clercq minstens op de hoogte was van de ‘coup’ tegen Peeters en dat Souguir “op basis van een foute en misleidende procedure” gestemd werd door het bestuur.

Open Vld Gent gaf al aan dat de beslissing echter genomen was en dat Peeters geen deel ging uitmaken van de nieuwe ploeg. “Met het ondertekenen van de akte van voordracht is het zo goed als zeker dat Souguir ook daadwerkelijk schepen wordt, tenzij Souguir zelf nog zou beslissen om een stap opzij te zetten. De voordracht moet op de eerste zitting van de nieuwe gemeenteraad wel worden goedgekeurd, maar dat is een formaliteit, want er wordt zelfs niet over gestemd”, meldt VTM Nieuws.