Paniek op de beurzen wereldwijd: wat is er aan de hand en is er beterschap op komst?

De financiële markten beleven een grimmige kerst: Wall Street sloot op kerstavond in mineur, en het was al de slechtste maand sinds de Grote Depressie. De weerslag liet zich intussen voelen op de Aziatische beurzen: ook in Tokio kleurde de beurs dinsdag dieprood. Grote bedrijven als Toyota en Nintendo behoren plots tot de grote verliezers, de woorden “paniek” en “verkoopgolf” worden wereldwijd in de mond genomen. Is dit allemaal het gevolg van de politieke chaos in Amerika? Een verduidelijking.

De belangrijke financiële markt in Tokio was maandag nog gesloten vanwege de verjaardag van de Japanse keizer, er kon dus niet direct gereageerd worden op de Amerikaanse ontwikkelingen. Maar op dinsdag is de weerslag er gekomen en werd de Japanse beurs diep in het rood gesloten. Het was voor het eerst sinds september 2017 dat de Nikkei-index, de graadmeter van de Japanse beurs, onder de 20.000 punten kwam. Op de borden werd zelfs het laagste peil sinds mei van dat jaar gezet. Het verwerken van de zware verliezen op Wall Street bracht de Japanse beleggers een wrange nasmaak.

Foto: AP

De handelsoorlog met China, de stijgende rente na belastingverlaging begin 2018 en de dreiging van een recessie zorgden al langer voor ongerustheid en dus een daling op de beursmarkt. Maar nu ook de politiek zich is gaan bemoeien met de beursval, is de chaos compleet. Wat is er nu precies aan de hand?

Het probleem?

Sinds vrijdagnacht schuiven zowel Republikeinen als Democraten elkaar de verantwoordelijkheid toe van de budgettaire impasse die tot een zogenaamde ‘shutdown’ leidde, een gedeeltelijke sluiting van de Amerikaanse overheidsdiensten omdat er geen begroting is. Toch is het probleem te herleiden tot één punt: de financiering van een grensmuur met Mexico.

Foto: Photo News

Het is een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Donald Trump in 2016, maar tevens een die de Democraten niet willen financieren. “De beurs stort de dieperik in terwijl de president een persoonlijke oorlog uitvecht met de centrale bank, vlak nadat hij zijn minister van Defensie heeft ontslagen,” klinkt het. “Hij stort het land in chaos.” Trump reageerde, weinig verrassend, via Twitter: “Ik ben helemaal alleen in het Witte Huis, wachtend op de terugkeer van de Democraten om een deal te sluiten over de broodnodige grensbeveiliging.”

De president lijkt niet van plan te zwichten met als gevolg dat de Amerikaanse effectenbeurzen maandag, nota bene op kerstavond, in mineur sloten. De Dow Jones-index zakte verder door met nog eens 600 punten, oftewel 2,9 procent. In drie maanden tijd is zo 7 biljoen dollar (omgerekend ruim 6 biljoen euro) aan beurswaarde verloren gegaan.

Het is duidelijk: de shutdown baart beleggers steeds meer zorgen en ook de nieuwe aanval van Trump op zijn eigen centrale bank werkte door op het beurssentiment. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin sprak zondag met de zes grootste banken over de beursval, een onhandige poging om de markten gerust te stellen. Bovendien is volgens Trump net de Fed (de Federal Reserve, nvdr) het enige probleem van de economie in zijn land. Intussen leidt het gekibbel niet alleen tot problemen voor de financiële markt, maar net voor die hele economie.

I am all alone (poor me) in the White House waiting for the Democrats to come back and make a deal on desperately needed Border Security. At some point the Democrats not wanting to make a deal will cost our Country more money than the Border Wall we are all talking about. Crazy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

Gaat het plots slecht met de economie?

De Amerikaanse economie doet het helemaal niet slecht. Integendeel: de beursgroei zal dit jaar landen op 3,4 procent, dat is hoger dan de gemiddelde groei van 3,2 procent. En daar zit president Trump, die zich eerder de koning van Wall Street noemde, zeker voor iets tussen. Toen hij werd verkozen in 2016 werden alle records op de beurs verbroken. Ter vergelijking: onder het leiderschap van voormalig president Barack Obama kwam de beursgroei geen enkel jaar boven de 3 procent uit. Bovendien was de werkloosheid in de Verenigde Staten sinds 1969 niet meer zo laag als nu, slechts 3,7 procent heeft geen job. Amerika is met andere woorden bezig aan een van haar langste groeiperiodes.

Het gaat dus goed, maar toch is er die paniek. Handelaren spraken in commentaren van een “verkoopgolf” en “paniek”, bijna volledig veroorzaakt door ontwikkelingen op de Amerikaanse financiële markten. “Het negatieve sentiment heeft de logica verslagen”, zei een handelaar. En daar heeft het toekomstperspectief veel mee te maken. Komt er een groeivertraging, waarbij er minder maar wel nog steeds enige groei is, of komt er een recessie? Heel wat economen geloven in het eerste scenario, maar even veel beleggers geloven in het tweede, en dat belooft een periode van negatieve groei. ‘What goes up, must come down’, klinkt het. En de beurs, die vergist zich zelden.

Het is afwachten of de onrust op de Aziatische markt nu ook overslaat naar de Europese beurzen. Die waren op Kerstdag gesloten, maar gaan woensdag weer open.