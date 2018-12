Nederlandse toerist (17) moet Kerst vieren in piepkleine Spaanse cel: al 4 maanden vast na wangedrag

De Nederlandse Charly zit sinds augustus vast in een zwaarbewaakte jeugdinrichting bij Alicante. De 17-jarige jongen wordt beschuldigd van seksuele agressie jegens twee Engelse meisjes, maar na ruim vier maanden is er nog steeds geen officiële klacht ingediend tegen hem. “Die meisjes hebben gelogen. Ik wil hier weg”, zegt hij in een interview aan NOS.

Charly werd op 16 augustus in Alicante gearresteerd nadat twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar oud hem beschuldigden van seksueel misbruik. Ze hadden gelogen over hun leeftijd tegenover de Nederlander en werden nadien door hem belaagd in een bungalowpark in Benidoleig, een gemeente in de Spaanse provincie Alicante, ten noorden van Benidorm. Charly zou de meisjes wodka gegeven hebben om ze dronken te voeren. Volgens de aantijgingen heeft hij ze betast en proberen dwingen tot orale seks. Rond tien uur in de ochtend werden de meisjes achtergelaten aan het zwembad.

“Charly werd destijds door zijn broer opgehaald bij het zwembad”, zegt zijn vader Marco aan de Nederlandse openbare omroep NOS. “Hij zag hem heel normaal afscheid nemen van die meiden. Amicaal, geen tranen, geen stress. Zijn broer heeft daarover een verklaring willen afleggen bij de openbaar aanklager. Maar die wilde dat niet.”

Volgens de Nederlandse scholier logen de meisjes omdat ze bang waren straf te krijgen van hun ouders. Maar het is zijn woord tegen dat van hen. “Het is niet slim om ’s ochtends met wodka naar het zwembad te gaan, maar ineens ben ik een zware misdadiger die precies wist wat hij deed.”

Piepklein kamertje

Intussen zit Charly al vier maanden vast in Spanje, het land mag een minderjarige zes maanden in voorarrest houden. De beslissing of Charly zijn proces in Nederland kan afwachten moet Spanje nemen, zegt de woordvoerder van de Nederlandse ambassade. “Ik had nooit gedacht dat dit me kon overkomen”, zegt hij. “Naar omstandigheden gaat het goed, maar het is zwaar de feestdagen in een ander land te moeten doorbrengen.”

De Kamer in Nederland stelt zich ondertussen vragen bij de omstandigheden waarin de jongen zit opgesloten. Volgens zijn vader zit hij in een kamertje van twee bij drie meter met alleen een bed. Bovendien wordt er enkel Spaans gesproken tegen hem, een taal die hij maar een beetje begrijpt. “Het is heel zwaar”, klinkt het.