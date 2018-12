Nancy (35) verloor beide benen na hartontsteking, nu wil haar omgeving iets terugdoen: “Kniezen heeft geen zin, we moeten vooruit”

Mol / Neerpelt -

In november van vorig jaar stortte de wereld van Nancy Camps (35) uit Mol in. Ze werd zwaar ziek en wat volgde was een hard verdict: endocarditis, een ontsteking op haar hart. Enkele dagen later zagen de dokters zich genoodzaakt haar beide onderbenen te amputeren. Vandaag, meer dan een jaar later, heeft Nancy opnieuw vooruitzichten. Meer nog, haar tennisclub, collega’s en familie zetten allerlei acties op om geld in te zamelen, zodat de vrouw haar leven opnieuw op poten kan krijgen.