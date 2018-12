Tachtiger overleeft aanrijding door trein en neemt drastisch besluit: “Dit was de laatste keer dat ik met de auto reed”

Zonhoven -

Het mag een klein kerstmirakel worden genoemd. Een bejaarde Zonhovenaar is op kerstdag zonder het minste letsel uit zijn auto is gestapt, nadat die werd aangereden door een trein op de Halveweg in Zonhoven. “Door de laagstaande zon zag ik niet dat de slagbomen naar beneden waren”, zegt de bestuurder. “Dit was de laatste keer dat ik met de auto reed.”