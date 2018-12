Twee Belgen veroordeeld voor aanslag Charlie Hebdo

De wapens voor de aanslag op Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt Hyper ­Cacher in Parijs kwamen uit België. Twee wapenhandelaars uit Charleroi worden daarvoor binnenkort in het Parijse assisenhof verwacht, samen met twaalf andere mensen die in meer of mindere mate hielpen bij de planning van de aanslagen van januari 2015.

België wordt door wapen­experts al langer beschouwd als draaischijf van de handel in illegale Oost-Europese oorlogswapens die worden gebruikt door zware criminelen en terroristen bij hun misdaden. Die theorie lijkt nu ook door de feiten bevestigd te worden. Het Franse gerecht wil Metin K. (48) en Michel C. (65), twee garagisten en wapenhandelaars uit Gilly bij Charleroi, voor het Parijse hof van assisen brengen. Zij zouden een deel van de wapens geleverd hebben die gebruikt werden bij de aanslagen op het tijdschrift Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt Hyper Cacher in januari 2015.

Contact met Coulibaly

In totaal wil het Franse gerecht veertien mensen voor de rechter brengen voor de rol die ze gespeeld hebben bij die aanslagen. De terroristen zelf – de broers Said en Chérif Kouachi en hun vriend Amédy Coulibaly – werden bij hun aanslagen neergeschoten door de politie. Zij die moeten terechtstaan, hebben volgens het parket in meer of mindere mate geholpen bij de planning van de aanslagen. Onder hen dus ook de twee Belgen.

Een paar dagen na de aanslag op Charlie Hebdo en de Joodse supermarkt gaf Metin K., een Turkse Koerd die gekend is in het wapenmi­lieu, zichzelf aan bij de federale politie in Charleroi. Hij vertelde hoe Amédy Coulibaly en diens vriendin Hayat Boumedienne een tijdje voor de aanslagen bij hem waren terechtgekomen voor de aan- of verkoop van een auto. K. ontkende dat hij wapens aan het koppel zou hebben verkocht. Hij werd na een paar maanden vrijgelaten uit voorhechtenis, maar in 2017 werd hij opnieuw opgepakt en uitgeleverd aan Frankrijk.

Het zou gaan om gedemilitariseerde wapens die legaal aangekocht werden in het Oostblok, en die door de wapenhandelaars opnieuw gebruiksklaar werden gemaakt. Wanneer Metin K. en Michel C. voor assisen moeten komen, staat nog niet vast.