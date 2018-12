Deze foute kerstcadeaus worden nu al te koop aangeboden

Even traditioneel als kalkoen en kerstballen: de tweedehandssites die vlak na het kerstdiner al vol staan met ‘foute kerstcadeaus’. Eén op de acht kerstcadeaus was vorig jaar een miskoop, zo blijkt uit een online onderzoek bij 2.000 Belgen. Dit jaar zal dat niet anders zijn.

“Vooral decoratieartikelen, ­cadeaubonnen, ­kleding, parfum, cosmetica en boeken worden te koop aangeboden”, klinkt het bij 2dehands.be. En er zijn soms koopjes te doen. Sommigen verkopen het ongewenste ­geschenk voor een prikje. Dan is het snel weg en heeft de eigen portemonnee er ook nog iets aan.

Wie ook overuren draait door al die ‘foute cadeautjes’ zijn de Kringloopwinkels. “Na Kerstmis krijgen we steeds vaker splinternieuwe artikelen binnen waarvan we vermoeden dat het om foute cadeaus gaat”, zegt Veerle Waeghe van Kringwinkel ’t Rad in Knokke-Heist.

Vandaag verwachten ook de winkeliers een massa mensen om sjaals, boeken, pizza­oventjes en andere geschenken te komen ruilen. Want ook dat is stilaan een traditie geworden op Tweede Kerstdag.