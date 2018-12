Er is een kindeke geboren op aard... We vierden dinsdag niet alleen de geboorte van Jezus. Ook in Vlaanderen werden op kerstdag, heel wat kindjes geboren. Voor een ouderpaar werd dochtertje Joudi zelfs al het tweede kerstkindje.

Kerstkindjes laten niet op zich wachten en dus ruilden ook gisteren verschillende ouders de feesttafel voor de kraamkliniek in een van de ziekenhuizen in Mechelen. In het AZ Sint-Maarten in Mechelen werden ...