Terreurgroep IS heeft de zelfmoordaanslag dinsdag op het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken opgeëist. Dat meldt Site Intelligence Group, een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in jihadistische propaganda, dinsdagnacht.

De 3 zelfmoordterroristen brachten bij de aanslag in Tripoli zeker 2 burgers om. Achttien anderen raakten gewond, meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag. Het ministerie van Gezondheid had het zelfs over 3 doden en 21 gewonden.