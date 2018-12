Grootste succes ooit, en toch is provinciaal domein nog niet zeker van verlengd verblijf van De Warmste Week

Wachtebeke - Ondanks het gigantisch bedrag waarop De Warmste Week afklokte in haar tweede passage in het provinciaal domein Wachtebeke (ruim 17 miljoen), is de gemeente nog niet zeker dat ook de derde editie er zal plaats vinden.

“We zijn bijzonder fier dat we opnieuw een prachtige week hebben mogen meemaken” zegt Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) “Sinds De Warmste Week naar Wachtebeke afzakte, is het ingezamelde bedrag verdubbeld. Dat is geen verdienste van onze gemeente, maar duidelijk van alle gemeenten die iets voor het goede doel organiseerden. Toch zijn we heel blij dat dit recordbedrag in onze gemeente gerealiseerd werd. 17 miljoen is een gigantisch bedrag. Ik had nooit gedacht dat we het record van vorig jaar zouden verbreken. Per inwoner gaf onze gemeente 10 euro (het Vlaamse gemiddelde was 3 euro, red.). Niemand kan aan ons tippen. Dat maakt niet alleen mij, maar al onze inwoners heel trots.”

Ondanks het schitterende resultaat is Van Cronenburg nog niet zeker ook de volgende Warmste Week te mogen ontvangen. “De organisatie gaat samen met de vernieuwde Oost-Vlaamse deputatie de zaak evalueren. Wachtebeke speelde in op alle vragen die er na vorig jaar speelden. We hopen vurig dat de volgende Warmste Week opnieuw bij ons zal plaats vinden. Ze zijn alvast heel erg welkom”