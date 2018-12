Inter heeft het gehad met Radja Nainggolan: nu al het incident te veel

Radja Nainggolan (30) moest al weg bij AS Roma omwille van zijn onverbeterlijke gedrag en na nauwelijks zes maanden staat de ex-Rode Duivel nu ook al met één been buiten bij zijn nieuwe club Inter Milaan. Disciplinair geschorst voor de topper van vanavond tegen Napoli melden Italiaanse bronnen dat de club de balorige Belg richting China wil loodsen.

Volgens de gezaghebbende krant Gazzetta dello Sport denkt Inter Milaan na over een verkoop van ex-Rode Duivel Radja Nainggolan. De club, eigendom van de Chinees Zhang én benepen door de Financial Fair Play, kijkt daarbij vooral naar China. Vorig seizoen was er vanuit de J-League al interesse voor de middenvelder die toen nog geen zin had in een exotisch avontuur. De Ninja zou bij de nerazzuri niet zozeer moeten vertrekken omwille van zijn prestaties op het veld – drie goals op vijftien matchen – maar omwille van zijn onmogelijke gedrag van de laatste dagen.

Eerst was er een onduidelijk oplichtingsverhaal in het casino van Monte Carlo waar de Belg van 150.000 euro werd beroofd. En vorig weekend werd hij uit de selectie gezet voor de topper van vanavond tegen Napoli omdat hij herhaaldelijk te laat op training was verschenen. Met een monsterboete van 100.000 euro bovenop. En dan meldde tv-zender Mediaset ook nog een ruzie met enkele leden van de Curva Nord, de harde kern van Inter, vorige zaterdag in een discotheek na het puntenverlies bij hekkensluiter Chievo. Volgens Mediaset zal Nainggolan dan ook waarschijnlijk niet in de selectie zitten voor de laatste match van het jaar op 29 december tegen Empoli. En heeft de Belg, deze zomer voor 35 miljoen euro overgenomen van AS Roma waar men zijn baldadigheden ook beu was, misschien al zijn laatste match voor Inter gespeeld.

“Sorry voor alles”

Intercoach Luciano Spaletti hield vorig weekend de deur nochtans nog open: “De discipline is bij Inter even belangrijk als het sportieve. Maar hij zal wel weer snel deel uitmaken van de ploeg.”

Maar Spaletti, al van bij AS Roma grote voorstander van de krijger op het middenveld, maakte ook duidelijk dat hij er niet over beslist. “Soms zoeken we een schuldige, maar dit is het Inter van Zhang en het Inter van Zhang nam de beslissing hem te schorsen.”

Via Instagram excuseerde Nainggolan zich al. “Sorry voor alles wat er gebeurt. Moeilijke momenten maken deel uit van het leven.” Maar niemand zal verbaasd zijn dat die moeilijke momenten voor de Ninja in januari kunnen eindigen met een exit naar China.