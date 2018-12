COMMENTAAR. 500 euro per maand meer voor iedereen? Anderlecht is doodziek en dan past geen populistische prietpraat

Charles Michel liet het stuur los, misschien moet Marc Coucke ook maar in één keer niet alleen ’s lands grootste voetbalclub besturen maar meteen heel België? Hij zou wel weten hoe het moet: ­“200 tot 500 euro netto per maand erbij voor iedereen. Ook voor werklozen, ­gehandicapten en ­gepensioneerden”, liet hij deze week optekenen in Dag Allemaal. Bij Geert Hoste, komieken ­onder elkaar. Maar hij was bloed­serieus: een ­“efficiëntere overheid” en alle ellende was op­gelost. Zoals hij het in zijn eerste jaar bij Anderlecht ook deed? Naast de tientallen ­ontslagen een pak bezuinigingen én maximale ­inkomsten – vraag maar eens aan de vips of ze tevreden zijn. Maar de club stevende meteen af op een break-even, werd al na drie maanden gejuicht. En nu nog een kapitaalsverhoging van 35 miljoen euro. Hoera!