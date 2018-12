Ontvoerde Argentijnse na 32 jaar herenigd met familie

Een Argentijnse die 32 jaar geleden op 13-jarige leeftijd is ontvoerd, is in Bolivia teruggevonden na een gezamenlijk Argentijns-Boliviaans onderzoek. Ze is herenigd met haar familie, aldus de Argentijnse ordediensten. De vrouw was het slachtoffer van een mensensmokkel.

Op vraag van de Argentijnse gerechtelijke autoriteiten verzamelde een speciale eenheid van de Boliviaanse nationale politie bewijzen over de aanwezigheid van de verdwenen vrouw in Bermejo, een kleine stad in het uiterste zuiden van het land. Op beslissing van het Boliviaanse gerecht bevrijdde de politie de vrouw en haar zoon.

Samen met haar zoon is de vrouw naar Mar del Plata overgebracht, haar geboortestad op 400 kilometer ten zuiden van Buenos Aires. Daar is ze herenigd met haar familie.