Felice Mazzu over zijn geflirt met Standard, zijn huwelijk met Mehdi Bayat en de vrouwen in zijn leven: “Ik stuur alleen nog sms’jes naar mijn vrouw”

Drié keer kon Felice Mazzu (52) naar Standard. Evenveel keer weigerde de coach van Charleroi. De laatste keer zorgde voor een dagenlange storm die eindigde rond een pizzatafel. In het pas verschenen boek ‘Papa, je te promets qu’un jour’ doet Mazzu, intussen snakkend naar een topclub, voor het eerst het hele relaas. Zoals hij in het hele boek zijn ziel blootlegt. Een interview in drie delen met zijn biografie als handleiding.