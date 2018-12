Manchester City wacht lastige klus: meteen alle druk op schouders van Kevin De Bruyne

Manchester City kan zich beter geen tweede opeenvolgende verlies permitteren en Guardiola gooit dan ook hoogstwaarschijnlijk Kevin De Bruyne vanaf de eerste minuut in de strijd tegen Leicester. Liverpool zeven punten lossen, is voor de Spaanse coach geen optie. “Ik pak liever de landstitel dan de Champions League.”

En zeggen dat speeldag 19 in de Premier League op tweede kerstdag – de fameuze– er eerst maar weinig opwindend uitzag. Dan hebben de ontwikkelingen van de laatste weken van Leicester-Manchester ­City toch een topper gemaakt. Terwijlop de vorige speeldag verrassend gingen winnen bij Chelsea, ging de regerende landskampioen én titelfavoriet Manchester City thuis onderuit tegen Crystal Palace. Daardoor telt leider Liverpool nu al vier punten voorsprong.ontvangen vandaag Newcastle en kunnen bij een nieuwe nederlaag van City de voorsprong dus al uitdiepen tot zeven punten.

City steekt niet weg dat het onder druk staat, want er wordt volop gerekend op De Bruyne. “Guardiola zal wellicht niet langer aan de verleiding kunnen weerstaan om Kevin De Bruyne vanaf de eerste minuut in de strijd te gooien”, klinkt op de eigen site. De Rode Duivel lijkt er in elk geval klaar voor, zo bleek uit zijn invalbeurt en zijn goal tegen Crystal ­Palace.

Guardiola weet dat het tegen Leicester geen makkie wordt. Nauwelijks acht dagen geleden geraakte de landskampioen in de League Cup pas na strafschoppen voorbij – jawel – Leicester. En er is nog steeds het gevaar Jamie Vardy, die in James Maddison stilaan een geschikte vervanger heeft gevonden voor foerier Riyad Mahrez die vorige zomer verkaste naar… Manchester City. De laatste zeven duels met City alleen al maakte de spits er vijf.

Toch vooruitgang

Toch maakt Guardiola zich geen zorgen. Hij vindt zelfs dat zijn elftal beter voetbalt dan vorig seizoen. “Dat is logisch, omdat we langer bij elkaar zijn. Ik zie het aan de details. Zowel in onze opbouw als bij het verdedigen hebben we intussen meerdere alternatieven ontwikkeld”, stelt de Spaanse coach. “We voetballen in elk geval meer solide als we verder van ons eigen doel verdedigen.”

Om er vervolgens boudweg aan toe te voegen dat hij dan ook “liever de titel dan de Champions League pakt”. De club droomt nochtans al lang van de grootste trofee en trof met Schalke 04 in de 1/8ste finales alvast geen onhaalbare tegenstander. “In de Premier League moet je om de drie dagen top zijn”, weerlegde Guardiola. “In de Champions League moet dat slechts in zes of zeven duels.”

