Nieuwe aardbeving treft Sicilië na uitbarstingen Etna

Een aardbeving heeft in de nacht van dinsdag op woensdag het Italiaanse eiland Sicilië getroffen, ten noorden van Catania bij de actieve vulkaan Etna. Dat melden Italiaanse media. Volgens het Italiaanse geofysische instituut INGV had de aardbeving een magnitude van 4,8.

Het epicentrum bevond zich nabij de gemeenten Viagrande en Trecastagni, op 1 kilometer diepte, vlakbij de vulkaan Etna. De aardbeving gebeurde rond 3.19 uur.

Volgens het Italiaanse nieuwsagentschap ANSA zijn er ook vier lichtgewonden gevallen. Sommige gebouwen liepen schade op of stortten in. De Italiaanse media gewagen van paniek onder de lokale bevolking. Vele inwoners liepen de straten op.

De Etna is met 3.330 meter de hoogste vulkaan in Europa. Het is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Sinds de uitbarsting op maandag zijn tientallen aardbevingen geregistreerd in de regio. Uit de statistieken van het INGV is de beving van woensdagochtend een van de hevigere in de regio de afgelopen dagen.