CLUBNIEUWS. Vanderhaeghe is geen fan van kerstvoetbal, Roef mag niet spelen tegen Anderlecht

Yves Vanderhaeghe blijkt bij KV Kortrijk geen fan van kerstvoetbal, Lokeren heeft een opvolger aangesteld voor de vertrokken Erwin Lemmens en Davy Roef mag niet spelen tegen Anderlecht. Uw clubnieuws van de dag.

Vanderhaeghe: “Geen fan van kerstvoetbal”

Voor de derby tegen Zulte Waregem van vanmiddag kan KV Kortrijk geen beroep doen op centrale verdediger Bernard Kumor­dzi. Hij liep zaterdag tegen STVV een scheurtje op en is out tot na de winterstop.

Kortrijk herneemt op vrijdag 4 januari, maar gaat als enige eersteklasser niet op stage naar het buitenland. Ook in België is geen winterstage voorzien, wel een paar teambuildingactiviteiten. Coach Yves Vanderhaeghe blijkt ook geen fan van kerstvoetbal. “Ik ken geen voorstanders”, zegt Vanderhaeghe. “Dit zijn de familiedagen bij uitstek en wij zijn in het voetbal al vrijwel geen enkel weekend vrij. Vroeger trok ik na de laatste match rond 20 december met de skibak op mijn dak naar een skioord. Nu is daar geen tijd meer voor, want je kan de groep amper één weekje vrij geven.”(kv)

Sabbe nieuwe keeperstrainer Lokeren

Lokeren heeft een opvolger aangesteld voor de vertrokken Erwin Lemmens. Pieter-Jan Sabbe is de nieuwe keeperstrainer op Daknam. De ex-keeperstrainer van onder meer Cercle Brugge en Antwerp tekende een contract tot het einde van het seizoen. Sinds de zomer van 2018 is Sabbe ook actief als keeperstrainer van de nationale ploeg U19, onder leiding van Jacky Mattijsen.(whb)

Roef mag niet spelen, Debaty in doel bij Beveren

Doelman Davy Roef kon na de derbyzege en de knappe negen op negen in alle rust de kerstperiode aanvatten. Door een nieuwe regel van de KBVB mag de 24-jarige doelman net als in de heenmatch niet aantreden tegen moederclub Anderlecht, omdat die nog een deel van zijn loon betaalt. Het voetbaljaar 2018 zit er voor hem dus iets vroeger op. In principe staat reservedoelman Kevin Debaty morgen tussen de palen in het ­Astridpark.(whb)