1,6 miljard Belgische frank nog steeds niet omgewisseld naar euro

In 2018 werden zo’n 115.000 biljetten in Belgische frank binnengebracht bij de Nationale Bank. Omgewisseld hadden ze samen een waarde van zo’n 3,3 miljoen euro. Dat meldt VRT NWS. In totaal zou - zeventien jaar na de invoering van de euro - 1,6 miljard Belgische frank (goed voor 400 miljoen euro) nog steeds niet omgewisseld zijn.

Dagelijks komen er bij de Nationale Bank in Brussel nog mensen langs om biljetten in Belgische franken om te ruilen. Het gaat dan vooral om biljetten van 100, 200 en 1.000 frank, aldus woordvoerder Geert Sciot. In 2018 ging het naar verluidt om meer dan 115.000 biljetten, samen goed voor ongeveer 3,3 miljoen euro.

“Vorige week stond hier nog een vrouw met 1,2 miljoen Belgische frank. Die had ze gevonden in het huis van haar overleden opa. Omgerekend is dat ruim 30.000 euro” aldus een anonieme loketbediende aan VRT NWS. “Mensen vinden soms Belgische franken op de gekste plaatsen. Te goed verstopt is dan de uitleg. Een klassieker is de kast of een oude vaas. Maar we zien hier ook veel kinderen wier ouders pas zijn overleden. Tijdens het leegmaken van het huis vinden ze dan oude biljetten.”

Er is nog ongeveer 1,6 miljard Belgische frank (400 miljoen euro) in omloop, berekende de Nationale Bank. Die houdt er ook geen rekening mee dat al dat geld weer boven water komt. “Veel biljetten zitten bijvoorbeeld in het buitenland. Denk aan toeristen die ons land ooit hebben bezocht. Vaak keren die huiswaarts met nog wat lokaal geld op zak”, aldus Sciot.

De 115.000 biljetten die dit jaar werden binnengebracht bij de Nationale Bank werden gecontroleerd op echtheid en kwaliteit, daarna kreeg de eigenaar het bedrag in euro uitbetaald. De oude biljetten belanden daarna in grote versnipperaars en vervolgens in de verbrandingsoven.